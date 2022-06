L'Inter riabbraccia Romelu Lukaku: è fatta, i dettagli dell'affare

21-06-2022 20:52

Romelu Lukaku torna all’Inter dopo una stagione: il gigante belga, indiscusso protagonista dello scudetto nerazzurro nella stagione 2020-21, lascia il Chelsea dopo un anno difficile e rientra a Milano.

Lukaku, accordo totale tra Inter e Chelsea

Manca solo l’annuncio per la chiusura della trattativa: Inter e Chelsea hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso da otto milioni di euro, più una serie di bonus legati alle vittorie e agli obiettivi personali del giocatore.

Secondo quanto riporta l’Ansa, mercoledì avverrà lo scambio dei documenti, e la firma che ufficializzerebbe il ritorno potrebbe arrivare già entro questa settimana (venerdì le visite mediche).

Lukaku, una stagione da dimenticare al Chelsea

Un ritorno fortemente voluto da parte del nazionale belga: sbarcato al Chelsea la scorsa estate per 115 milioni di euro (non senza polemiche da parte dei tifosi nerazzurri), Lukaku non è riuscito ad inserirsi nei Blues e ha chiuso l’anno con appena 15 reti in 44 partite tra campionato e coppe, contro le 30 in 44 firmate nella stagione dello scudetto sotto Antonio Conte.

Lukaku non vede l’ora di reimmergersi nel mondo Inter: il giocatore ha messo ‘like’ al posto di Steven Zhang che ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico Simone Inzaghi.

Inter: dopo Lukaku, Dybala

Lukaku all’Inter ritroverà il “gemello del gol” Lautaro Martinez ma probabilmente anche un’altra stella di prima grandezza, Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha già un accordo di massima con Marotta e quando rientrerà dalle vacanze a Miami firmerà il contratto con il Biscione. L’unico ostacolo resta la commissione richiesta dall’agente Jorge Antun. In uscita Alexis Sanchez, Edin Dzeko e forse anche Correa.

