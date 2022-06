Serie A, l'Inter alza la posta per Lukaku

20-06-2022 23:03

I nerazzurri continuano a trattare Romelu Lukaku, centravanti belga desideroso di tornare ad Appiano Gentile dopo una bruttissima annata al Chelsea. Nella serata di oggi, riporta Sportmediaset, è andato in scena un incontro tra Chelsea e Inter di due ore per definire il futuro di Big Rom.

Sembra che i nerazzurri abbiano alzato la propria offerta da cinque a sette milioni per il prestito oneroso, coi Blues che rimangono fermi sulla loro richiesta di 10 milioni. Le parti però sono concordi nel voler trovare la migliore soluzioni per tutte le parti in causa, e dunuque c’è al momento un certo ottimismo sull’operazione.

