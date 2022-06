Chelsea: il post-Lukaku potrebbe essere Sterling

20-06-2022 10:45

La trattativa per il secondo approdo in nerazzurro di Romelo Lukaku è ormai in dirittura d’arrivo. Il Chelsea lascerà partire il gigante belga verso il clamoroso ritorno a Milano, ma allo stesso tempo deve guardarsi intorno per trovare un sostituto.

Fra gli indiziati dovrebbe esserci Raheem Sterling che nelle prossime settimane può diventare un obiettivo concreto. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, la prima offerta dei londinesi di 21 milioni e mezzo di sterline sarebbe stata rifiutata dal Manchester City.

Non appena Lukaku avrà lasciato i Blues per fare ritorno a Milano, ecco che la società di Todd Boehly partirà all’assalto dell’ex Liverpool, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno 2023.

