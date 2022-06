Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi

21-06-2022 18:51

Adesso c’è l’ufficialità. Simone Inzaghi e l’Inter hanno deciso di andare avanti fino al 2024. Il tecnico ha infatti rinnovato il contratto e resterà così legato ai nerazzurri per altri due anni. L’annuncio è arrivato con un video sul profilo ufficiale Twitter della società, dove sono raffigurati lo stesso Inzaghi e il presidente Steven Zhang al momento della firma.

Lo stesso presidente ha poi postato una foto su Instagram con Inzaghi scrivendo: “Mister, lavorare con te è un regalo per me”. Nella prima stagione insieme l’allenatore nerazzurro ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, chiudendo secondo in campionato dietro al Milan. Fuori agli ottavi in Champions League.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE