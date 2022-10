22-10-2022 22:17

Andrea Pirlo esulta in Turchia: il tecnico italiano ha visto il suo Fatih Karagumruk centrare la seconda vittoria consecutiva in Super Lig, facendo un colpaccio in trasferta sul campo dell’Umraniyesport.

La squadra dell’ex centrocampista azzurro si è imposta per 3-, grazie alle reti dei due italiani Biraschi e Borini e al gol di Diagne. Grazie a questa vittoria, in classifica il Karagumruk è uscito dalle zone calde salendo all’undicesimo posto a 12 punti. Davanti sempre il Fenerbahce a 23 punti, mentre l’Adana Demirspor di Montella è seconda a 21.