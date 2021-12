Bormio, Paris si scalda: sesto tempo nella seconda prova della libera

27-12-2021 12:47

Il conto alla rovescia verso l’attesissima discesa nella “sua” Stelvio sta per finire e Dominik Paris scalda i motori.

Lo sciatore meranese, già vincitore sei volte a Bormio, cinque delle quali in discesa, ha fatto registrare il sesto tempo nella seconda prova cronometrata della discesa che si svolgerà martedì 28 dicembre.

Netto, quindi, il miglioramento rispetto al 10° posto rimediato nella prova di Santo Stefano, anche perché lunedì Paris ha chiuso rialzandosi nella parte finale del tracciato e comunque fissando l’incoraggiante tempo di 1:56.87.

“Ho provato un po’ la parte alta, trovando qualche buca su cui non mi sono sentito benissimo. Nella parte bassa cambia la neve, diventando più aggressiva, ma in generale posso dire che si tratti di una pista bella e mossa. Penso di aver preso le misure: domani dovremo rischiare e mettere tutto in pista” ha dichiarato Paris al sito ufficiale della FISI.

Il miglior tempo è stato dello svizzero Niels Hintermann con 1:54:78 davanti a Marco Odermatt e a Daniel Hemetsberger, secondi a pari merito a 1”53.

Per quanto riguarda gli altri italiani, quinto Matteo Marsaglia, a oltre due secondi, dopo l’exploit del primo posto nella prova di domenica. Nono Mattia Casse (+2”63), lontano Innerhofer, solo 27° a oltre 7 secondi dopo essersi rialzato prima dell’arrivo

