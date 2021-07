Borussia Dortmund-Bologna dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Bologna

Borussia Dortmund-Bologna Data: 30 luglio 2021

30 luglio 2021 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del digitale terrestre)

(201 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go, NOW

Il ritiro estivo del Bologna conosce il suo momento più importante, almeno sul piano delle amichevoli. Il terzo test in programma per i rossoblù prevede come avversario il Borussia Dortmund, tra le più quotate formazioni del campionato tedesco.

I felsinei hanno disputato la loro prima amichevole contro la Bagnolese, sconfitta con un rotondo 6-1. Più probante il successivo impegno dovendo affrontare la FeralpiSalò, classificatasi al quinto posto nel girone B di Serie C e poi eliminata al secondo turno dei playoff.

Anche il Dortmund ha già disputato due amichevoli estive, rispettivamente contro Giessen e Bochum. L’esordio è stato vincente, mentre la sfida successiva si è chiusa per i gialloneri con una sconfitta per 1-3.

In attesa di disputare questa prestigiosa amichevole, il Bologna sta portando avanti diverse trattative. Sul fronte acquisti è vicino l’arrivo di Marko Arnautovic, mentre a livello di cessioni è da registrare il passaggio di Poli all’Antalyaspor.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Borussia Dortmund-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA

Borussia Dortmund-Bologna verrà giocata venerdì 30 luglio 2021, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.00. Il teatro scelto per il match è la Cashpoint Arena di Altach, in Austria.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA IN TV

Borussia Dortmund-Bologna verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale sul quale sarà possibile seguire il match sarà Sky Sport Uno (201 del digitale terrestre).

BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Il confronto tra il Bologna e il Borussia Dortmund si potrà seguire anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go fruibile attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa c’è l’opzine NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Sarà sufficiente acquistare il Pacchetto Sport e selezionare la partita direttamente dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-BOLOGNA

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Passlack, Maloney, Papadopoulos, Schulz; Dahoud, Brandt; Knauff, Reus, Gürpüz; Haaland.

BOLOGNA (4-3-3): Bardi; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Vignato, Schouten, Baldursson; Orsolini, Santander, Sansone.

OMNISPORT | 29-07-2021 13:23