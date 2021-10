Boxe, Fury "minaccia" Ronaldo e sogna l'Old Trafford

Dopo aver mantenuto la corona WBC dei massimi, Tyson Fury ha svelato il sogno del cassetto: combattere all’Old Trafford, lo stadio del Manchester United sua squadra del cuore. Intervistato dal Sun, l’imbattuto campione inglese ha ironizzato anche su Cristiano Ronaldo: “Sono davvero felice che sia tornato all’Old Trafford, ma questa città non è abbastanza grande per entrambi! Se vivessi a Manchester sarebbe un problema. Ma sono a un’ora di autostrada a Morecambe, quindi c’è molta distanza”.

Il re dei pesi massimi ha parlato anche dei prossimi match in futuro: “Ho due incontri in programma ancora qui (a Las Vegas, ndr), ma mi piacerebbe riportare un combattimento per il titolo mondiale a Manchester – ha spiegato – È sempre stato un mio sogno combattere all’Old Trafford. L’ultimo incontro è stato Eubank contro Benn nel 1993 (finito con un pareggio, ndr) ed è stato incredibile”.

OMNISPORT | 13-10-2021 13:37