Boxe, Irma Testa: "Voglio subito il pass per Parigi 2024"

L'italiana è impegnata in questi giorni, a Cracovia, con i Giochi Europei

27-06-2023 10:23

Irma Testa, azzurra di riferimento della boxe azzurra è impegnata in questi giorni con i Giochi europei, di Cracovia.

L’obiettivo è quello di conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi: per lei sarebbe la terza volta ai Giochi Olimpici, dopo Rio e Tokyo. Per ottenre il pass dovrà così arrivare almeno tra l prime quattro.

L’azzurra ha così parlato di speranze e prospettive a Gazzetta dello Sport.

“Sto bene, ho fatto una buona preparazione. Voglio staccare subito il pass per Parigi 2024, così avrò più tempo per prepararmi. Sarebbe un sogno partecipare alla mia terza Olimpiade”.

Poi, guardando al passato: “Il momento più bello è stato il bronzo di Tokyo, salire sul podio è stato pazzesco. Vincere una medaglia olimpica era un obiettivo. Il sogno è un altro, ma non lo dico perchè sono scaramantica. Il ricordo più brutto è la sconfitta di Rio contro Estelle Mossely. Ho preso una batosta allucinante, tanto che dopo quel ko ho anche pensato di smettere. Per sette mesi non sono più entrata in palestra. Ad oggi, invece, penso sia stato un momento utile. Tutte le volte che voglio darmi la carica penso a quel giorno”.

Infine su come la boxe venga vista uno sport maschile, aggiunge: “Lo è anche adesso che le medaglie più importanti arrivano da noi donne. È merito nostro se il pugilato sta andando bene. Io pioniera? Sì, ma non c’è solo Irma Testa. Anche le mie colleghe portano in alto questo sport. A Tokyo eravamo in quattro e tutte abbiamo dato il nostro contributo”.