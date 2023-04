Boxe, luci e ombre per il ritorno di Joshua

Vittoria ai punti per l'inglese contro Franklin. Dieci milioni di sterline la borsa.

02-04-2023 08:55

Joshua è tornato sul ring. Lo ha fatto alla O2 Arena di Londra (gremitissima per il campione di casa). Di fronte, il modesto Franklin, non un avversario di enorme qualità. La vittoria è andata al pugile inglese che si è imposto ai punti: 118-111 e doppio 117-110.

Il match non è stato di grande livello con Joshua che non ha convinto completamente. Il pugile, classe 1989, tornava sul ring dopo due sconfitte consecutive. Sicuramente non è apparso al top della forma. Per questo atteso ritorno, Joshua ha ricevuto una borsa complessiva pari a 10 milioni di sterline. Da capire ora quale sarà il prossimo avversario di Joshua.