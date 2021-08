Boxe, l'ultima del mito Pacquiao: sfida a Ugas per il titolo

Il match tra tra Manny Pacquiao (62-7-2, 39 ko) e Yurdenis Ugas (26-4-0, 12 ko), valido per il titolo WBA dei welter, andrà in scena nella notte fra sabato 21 e domenica 22. Un incontro imperdibile per gli appasionati della boxe, soprattutto perché sarà l’ultimo del campione filippino, una leggenda del ring e considerato come uno dei più grandi pugili della storia.

Pacquiao avrebbe dovuto affrontare Errol ‘The Truth’ Spence, l’imbattuto campione di altre due sigle dei weltre che però a causa di un infortunio ha dovuto dare forfait. L’avversario sarà quindi Ugas ma tutti si sarebbero aspettati l’incontro tra Pacquiao e Spence subito dopo. A quanto pare, però, non sarà così.

Il fuoriclasse filippino, all’età di 42 anni, è pronto a chiudere una straordinaria carriera: “Mi sto godendo l’allenamento e ogni giorno sto imparando nuove cose su me stesso – le parole di Pacquiao -. Poter combattere contro Ugas dopo l’ìnfortunio di Spence è una benedizione. Non voglio fornire informazioni sulla mia preparazione e come è cambiato il mio piano strategico, ma voglio far sapere che mi alleno sfidando me stesso ogni giorno, deciso a dare il meglio, perché questo potrebbe essere il mio ultimo combattimento”.

Pacquiao vuole chiudere in bellezza: “Salgo sempre sul ring pronto e preparato a tutto, e anche contro Ugas mi metto in gioco – continua ‘Pac-Man’ -. Tutta la mia storia salirà sul ring il 21 agosto, e tanto vale finire la carriera con una prestazione spettacolare. Ovviamente, una vittoria per me, dopo così tanto tempo di lontananza dal ring, sarebbe grandiosa e importante, anche per il mio paese e la mia famiglia”.

OMNISPORT | 21-08-2021 14:37