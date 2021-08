Boxe, Magnesi sbarca in america: "Farò conoscere il Lupo solitario"

Un pugile italiano è pronto a sbarcare in America per dimostrare tutto il suo valore. E non è uno qualsiasi, è l’imbattuto Michael Magnesi, ragazzo di 19 anni campione del mondo Ibo dei pesi superpiuma in carica.

Grazie all’accordo di collaborazione siglato dal suo manager Davide Buccioni con il promoter internazionale Louis John “Lou” DiBella, il pugile di Cave entro ottobre salirà sul ring e disputerà due o tre match prima di una sfida mondiale con la riunificazione di qualche sigla.

Davide Buccioni è ovviamente entusiasta per questa partnership con DiBella: “Sono orgoglioso per aver stretto la collaborazione con DiBella, al centro di questo progetto c’è uno dei migliori talenti pugilistici che io abbia mai visto e gestito: Michael Magnesi. Michael andrà in America non da pugile sconosciuto in cerca di fortuna, ma da campione del Mondo Ibo dei superpiuma con la voglia di confermarsi ed affermarsi sui palcoscenici a stelle e strisce continuando a collezionare cinture iridate. Entro ottobre Michael combatterà a New York”.

Magnesi è già al lavoro per prepararsi al meglio in vista di questa nuova avventura americana: “Sono pronto per questa nuovo progetto che rappresenta un passo fondamentale per la mia carriera pugilistica, farò vedere al pubblico americano chi è il Lupo solitario italiano del ring!”.

OMNISPORT | 18-08-2021 15:17