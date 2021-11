Boxe, Mouhiidine: "Il futuro è mio, voglio Parigi 2024"

07-11-2021 11:56

L’Italia del pugilato ha scoperto Mouhiidine. L’azzurro ieri ha vinto l’argento ai Mondiali nella categoria 92 kg, perdendo la finale contro la leggenda cubana La Cruz in un incontro molto discusso, già dal primo round.

Queste le parole di Mouhiidine a OA Sport: “Il primo round? Quando mi hanno comunicato il 3-2 ho fatto un gran sorriso, era impossibile non darla a me. Sono rimasto sbalordito, mi sono detto comunque di continuare a divertirmi e dimostrare sul ring chi sono. Nonostante la testata che ho subito ed il risultato già condizionato dopo la prima ripresa, sono andato avanti ed ho disputato un ottimo match. Al di là del risultato, io mi aspettavo una prima ripresa a mio favore. Quando ci siamo abbracciati alla fine, il cubano l’ha ammesso, all’orecchio mi ha detto ‘you win, you are the champion’. Sono contentissimo di aver fatto questo incontro, volevo l’oro ma il futuro è mio. E’ un punto di partenza per Parigi 2024“.

A proposito di Olimpiadi, Mouhiidine vuole partecipare soprattutto dopo l’ingiustizia subita a Tokyo 2020. A causa della pandemia infatti, i criteri di qualificazione ai Giochi sono cambiati ed è stato estromesso: “Sono stato malissimo dopo la decisione di annullare tutti i preolimpici, per me non c’erano più chance, mentre hanno preso in considerazione questo ranking che non so nemmeno come venga fatto, si sono qualificati pugili africani o panamericani che hanno disputato un solo torneo. Se avessero fatto il torneo mondiale ci sarebbe stato tanto da dimostrare, ognuno poteva dire la sua. Questo mi dà ancora più carica per Parigi. Sono contentissimo e pieno di motivazioni, mi sento in vena di ricominciare di nuovo e di fare molto bene per Europei e Mondiali. Poi a Parigi l’Italia si merita di stare lì“.

