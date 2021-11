Boxe, niente Fury vs Usyk: l'inglese sfiderà Whyte

01-11-2021 16:47

Tyson Fury contro Oleksandr Usyk non si farà, per ora. Il match tra i due imbattutti della boxe potrebbe essere però solo rinviato, anche se recentemente il campione inglese ha già acceso la possibile sfida: “Penso solo che Usyk sarebbe un’altra delle mie vittime. Sarebbe un altro numero sul lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo, lungo record imbattuto del campione mondiale dei pesi massimi: io!”.

Stando a quanto riportato da Marca, il prossimo avversario di Fury dovrebbe essere così Dillian Whyte. Un avversario che però il detentore dei titoli mondiali dei pesi massimi WBC non sembra temere particolarmente: “Mi sembra una salsiccia. Una borsa pesante con le gambe“, ha dichiarato il 33enne.

Un match che Mauricio Sulaiman, presidente del World Boxing Council, a talkSPORT ha spiegato così: “L’ordine della WBC era molto chiaro, che il vincitore di Fury vs Wilder avesse un mese per cercare di assicurarsi l’unificazione definitiva contro Usyk, che ha sconfitto Joshua. Se non fossero stati in grado di accordarsi, il WBC avrebbe organizzato un altro match“.

OMNISPORT