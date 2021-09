Patrizio Oliva, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980, è pronto a dare una mano a D’Ambrosi, nuovo presidente della Federazione Pugilistica Italiana, per rilanciare la boxe italiana.

Come svelato al Premio Fair Play Menarini, il 62enne ex pugile allenerà i ragazzi della federazione (età 13/14 anni): “Ci voranno due quadrienni per vedere dei risultati. Non bisogna mandare i ragazzi allo sbaraglio”, le sue parole.

OMNISPORT | 02-09-2021 07:26