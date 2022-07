Boxe, Tyson choc: "Per me morirò molto presto"

21-07-2022 16:18

Mike Tyson sente di essere giunto alla fine dei suoi giorni. L’ex pugile campione del mondo dei pesi massimi, uno dei più grandi di sempre e uno degli sportivi più conosciuti al mondo, è solito far parlare di sé anche fuori dal ring. Questa volta, Iron Mike ha scioccato tutti per alcune sue dichiarazioni.

Parlando nel suo podcast “Hotboxin con Mike Tyson” l’ex campione dei pesi massimi, che oggi ha 56 anni, ha detto al terapista Sean McFarland di sentirsi vicino alla sua morte: “Moriremo tutti un giorno, ovviamente – ha detto l’ex pugile -. Poi, quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso e dico: ‘Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto”’.

Non solo, Mike Tyson ha affrontato anche il tema del Dio denaro: “Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che nessuno ti ami realmente – ha aggiunto – Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un’incidente. I soldi non possono proteggerti da questo”, ha concluso l’ex campione dei pesi massimi.