Brasile, c'è una data limite per Ancelotti

La Federcalcio verdeoro ha fatto sapere che annuncerà il nuovo commissario tecnico il prossimo 25 maggio.

25-04-2023 23:58

Il sogno numero uno del Brasile per la panchina della propria nazionale resta sempre Carlo Ancelotti. Ma ora l’eventuale sì dell’attuale tecnico del Real Madrid dovrà arrivare entro una determinata data, come ammesso da Ednaldo Rodrigues, il presidente della Federcalcio brasiliana, a margine dell’assemblea generale della stessa Cbf.

Queste le sue parole: “Prima di far partire il piano B voglio verificare fino in fondo ogni possibilità che possa andare in porto il piano A. Abbiamo un appuntamento con una società e dobbiamo ascoltarli. Spero di poter dare l’annuncio del nostro nuovo tecnico il prossimo 25 maggio“. Il piano A è lo stesso Ancelotti, il piano B è uno tra Fernando Diniz, Abel Ferreira e Jorge Jesus.