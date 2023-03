La coppia in missione per convincere il tecnico italiano a diventare il nuovo CT verdeoro

29-03-2023 14:12

Su quale panchina sederà in futuro Carlo Ancelotti? A condizionare la risposta potrebbero essere Ronaldo, il Fenomeno, e Kakà. Due brasiliani in missione per la propria federazione, così da convincere l’attuale allenatore del Real Madrid ad abbandonare la Spagna e volare oltre oceano come ct del Brasile. I rumors sul coinvolgimento delle due star del calcio sono stati diffusi da The Athletic.

A sciogliere il dubbio saranno probabilmente i risultati che riuscirà a ottenere il Real Madrid, con cui Ancelotti è legato sino al 2024, in questa stagione: in caso di vittoria della Champions League difficilmente Ancelotti cambierà panchina.