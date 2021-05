Brescia campione d'Italia: Pro Recco abdica dopo 14 anni

Brescia ha battuto la Pro Recco in gara 4 11-10 e si è laureata per la 2° volta nella sua storia campione d’Italia. Dopo 14 tricolori di fila la squadra più titolata al mondo è stata costretta ad abdicare, con i lombardi che hanno chiuso la serie 3-1.

Una grande soddisfazione, come dimostrano le parole dello storico capitano del Brescia Christian Presciutti, protagonista a 39 anni: “Adesso festeggiamo per tre giorni. Dodici anni di lotta e sofferenza per me, ma ce l’abbiamo fatta ed è giusto così: siamo una squadra di uomini veri”. Il ringraziamento al patron Bonometti che ha allestito la squadra e il pensiero rivolto a Piero Borelli, lo storico dirigente mancato 2 anni fa.

