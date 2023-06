Brighton, ufficiale: Sarmiento rinnova fino al 2027

Prolungamento di quattro anni per il talentuoso trequartista anglo-ecuadoriano, classe 2002

21-06-2023 23:48

Jeremy Sarmiento rinnova ufficialmente col Brighton and Hove Albion fino al 30 giugno 2027. Il trequartista anglo-ecuadoriano (e nativo di Madrid), classe 2002, uno dei tanti gioielli prodotti dal settore giovanile del Charlton Athletic, proseguirà dunque per altri quattro anni la propria avventura coi Seagulls.

Il tecnico italiano Roberto De Zerbi ha salutato molto positivamente la notizia: “Jeremy è davvero un ottimo ragazzo, un giocatore di grande qualità. Purtroppo non ha potuto giocare nell’ultima parte della scorsa stagione per via di un infortunio, ma ci aspettiamo che diventi un elemento davvero importante per noi in futuro”.