Brignone lancia la sfida a Goggia: "A Cortina voglio vincere"

21-01-2022 17:37

Ultima tappa italiana per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2022. Nel weekend di Cortina d’Ampezzo sono in programma una discesa e un Super G con le italiane attese tra le protagoniste assolute.

Da un lato Sofia Goggia, vincitrice di cinque gare in stagione, tre delle quali in discesa, dall’altra Federica Brignone, che ha griffato due Super G, compreso l’ultimo a Zauchensee.

E se la bergamasca ha avvisato la concorrenza chiudendo al primo posto le due prove cronometrate, la campionessa del mondo 2020 promette battaglia nonostante abbia chiuso “solo” al 7° posto la prova di venerdì.

Intervista al termine della discesa, Brignone ha lanciato il guanto di sfida all'”amica-nemica”: “Correrò sia il Super G, sia la discesa, perché sto andando bene. Cortina è una tappa che manca al mio palmares, qui non sono mai riuscita a brillare, siamo in Italia e ci tengo a fare bene” ha dichiarato la milanese, che per il momento non pensa agli imminenti Giochi di Pechino.

“Le prossime tappe saranno Kronplatz e Garmisch, quindi c’è ancora molta strada prima di Pechino. Ieri il vento mi ha dato fastidio nella parte alta, oggi più nella parte finale, oggi ho fatto meglio l’ultima parte, ieri la prima. Nel complesso sono state due ottime prove, ma devo mettere insieme tutti i pezzi perché voglio fare una buona gara”.

OMNISPORT