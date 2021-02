Brindisi piega Trieste. Dalmasson: "Non siamo stati all'altezza"

Si ferma ai quarti di finale il percorso dell’Allianz Trieste in Coppa Italia.

Al Forum di Asssago, teatro della Final Eight, la squadra di coach Eugenio Dalmasson ha ceduto per 93-83 a Brindisi.

La formazione di Vitucci è una delle più forti del campionato e Trieste ha tenuto la partita in equilibrio fino agli ultimi minuti, ma Dalmasson non è contento della prova della squadra: “Brindisi ha meritato. Contro squadre così fisiche facciamo fatica. Ci eravamo meritati di essere su questo palcoscenico, dispiace non essere riusciti a interpretare la partita con la giusta spensieratezza” ha dichiarato al termine della partita.

“Abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità e sentiamo l’assenza di Grazulis che è il nostro uomo migliore” ha concluso il tecnico veneziano.

OMNISPORT | 12-02-2021 20:23