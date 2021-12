Brutte notizie per Petrucci: infranto il sogno Dakar, è positivo al Covid

30-12-2021 11:13

Non arrivano buone notizie per Danilo Petrucci. Il pilota è a un passo dall’addio al sogno Dakar.

È infatti risultato positivo al Covid e ora rischia la partecipazione. Il tampone obbligatorio per partire è risultato positivo: ora verrà sottoposto a un secondo ma qualora venisse confermato l’esito terminerebbe ancora prima di cominciare l’avventura alla Dakar 2022.

Petrucci, quest’anno, ha chiuso la carriera in MotoGP dopo dieci stagioni e due vittorie. Il ternano, in gara con i colori Tech3 e moto Ktm ufficiale è stato subito sottoposto a contro esami anche per vedere la carica virale.

Secondo Gazzetta dello sport sarebbe asintomatico e l’unica chance per partecipare sarebbe il sierologico per la gara che scatta l’uno gennaio. In Arabia Saudita le regole contro il Covid sono molto ferree: vengono effettuati tamponi appena arrivati e prima di poter accedere al bivacco, la bolla ad hoc creata per permettere la Dakar.

OMNISPORT