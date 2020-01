Bufera social su Alciato, i milanisti: Verifica le notizie

Tutto è nato da un articolo del Secolo XIX, che ha denunciato dopo Milan-Genoa: “La vergogna di San Siro, cori di tifosi milanisti sulla strage del Morandi”, scrivendo: “Dal secondo anello verde è stato intonato ‘avete il ponte crollato’. Lo hanno sentito in tanti”. Un’accusa gravissima che ha fatto il giro del web scatenando reazioni di ogni tipo ma che non ha trovato riscontri neanche tra gli ispettori della Procura federale.

IL CORO – Sotto accusa ci sarebbe un coro di sfottò nei confronti dei genoani cui sarebbe stato cambiato il finale e sostituito con “avete il ponte crollato”, ma non si trovano tracce audio o testimonianze attendibili che supportino la cosa.

IL TWEET – Anche il giornalista di Sky Alessandro Alciato ha ripreso la notizia e su twitter ha postato l’articolo del Secolo, prendendo posizione con una frase assai ambigua che ha scatenato l’ira dei tifosi rossoneri: #inciviltà @ilsecoloxix (purtroppo io non ho sentito)”.

LE REAZIONI – Quel “purtroppo” ha fatto inbufalire i fan che stanno travolgendo il cronista con repliche piccate ed arrabbiate.

CHI HA SENTITO? – Tantissimi tifosi che erano allo stadio prendono posizione: “Considerato che ha assistito alla partita dalla tribuna stampa, mi spiegate come mai il coro incriminato l’ha sentito solo l’articolista?” o anche: “Milanista e genovese al secondo anello verde…. e CASUALMENTE io come decine e centinaia non abbiamo sentito niente”.

LA RABBIA – C’è chi scrive: “Dovete portare prove audio altrimenti siete solamente dei diffamatori” o anche: “Milano in fiamme” si è sentito benissimo, il resto no, spiace” e ancora: “Basta conoscere un pochino San Siro per sapere che dal secondo verde, quando gioca il Milan, non partono MAI cori di qualsivoglia natura”.

IL DUBBIO – Tutti chiedono le prove: “Viviamo tutti con i cell in mano e nessuno ha un video di questo coro? ero allo stadio e non l’ho sentito, amici che sono al 2° verde dicono pure loro di non aver sentito questa versione qualche dubbio magari viene, no?” e infine: “Da “avete il mare inquinato” (coro che, anche se un po’ stupido, esiste da più di 20 anni) a “avete il ponte crollato” ce ne vuole. Ero in curva sud e mi sarei inc… non poco se l’avessi sentito. Ma non c’è stato. Istigatori e in malafede”.

SPORTEVAI | 09-01-2020 10:07