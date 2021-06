Buffon conferma: "Continuo a giocare perché mi sento ancora bene"

Gianluigi Buffon ha le idee chiare. E, presto, farà registrare un ritorno al passato difendendo i colori del Parma : pronto per lui un contratto fino al 2023, con la firma, dopo l’intesa complessiva, che assomiglia tanto a una formalità.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della sua Academy, Buffon ha analizzato la sua imminente mossa: “Ho deciso di continuare a giocare perché mi sento ancora bene” ha dichiarato.

Decisivo il pressing del dg Javier Ribalta, ex dirigente della Juventus. Decisiva la volontà del tecnico degli emiliani, Enzo Maresca, che di SuperGigi è stato compagno di squadra alla Juventus.

Insomma, a 43 anni Buffon non appenderà i guanti al chiodo. Forte, dal canto suo, di un ottimo status psicofisico ancora da sfoggiare.

“La decisione tra smettere di giocare e continuare l’ho presa: continuerò. Questo è un dato di fatto perché mi sento ancora bene e mi sento forte. Le prestazioni che ho fatto sono la risposta migliore. A una certa età poi ho trovato una certezza: le risposte più grandi te le danno i compagni di squadra. Quando entri nello spogliatoio percepisci cosa pensano di te. La stima mi ha fatto capire che è giusto che continui. Più avanti svelerò qualche retroscena avuti con i miei compagni, che mi hanno dato tanto. Non ho preso decisioni avventate. Non sono uno che ama fare stare sulle spine la gente, non è nel mio carattere”.

Poi, un indizio sulla scelta di tornare al Parma: Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, con un ruolo di primaria importanza, altre che ambiscono anche a vincerla la Champions, ma con un ruolo secondario, e questo non voglio farlo, l’ho fatto solo per la Juve. Poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia. So perfettamente dove posso spingermi e quello di cui ho bisogno. Sto mettendo tutto sulla bilancia, quello che avrà il peso più grande mi farà prendere la decisione finale. Il mio agente arriverà domani, ci vedremo e nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i miei dubbi”.



OMNISPORT | 14-06-2021 13:01