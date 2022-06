Bundesliga, Lipsia: Nkunku rinnova per altri due anni

23-06-2022 13:05

Christopher Nkunku ha firmato un nuovo contratto con l’RB Lipsia, prolungando il suo accordo con il club fino al 2026.

L’accordo biennale per il francese arriva in seguito all’interesse di diversi club, tra cui il Chelsea e il Manchester United, ma assicura il suo futuro immediato con la squadra della Bundesliga.

Arrivato dal Paris Saint-Germain nel 2019, Nkunku si è distinto al Lipsia e la scorsa stagione ha battuto il record del club per il maggior numero di gol in una singola stagione, con 54 reti in tutte le competizioni.

Nkunku ha anche partecipato attivamente alla vittoria della prima DFB-Pokal della storia del club la scorsa stagione. Nonostante l’interesse di altri club, Nkunku ha deciso di legarsi alla squadra tedesca e di puntare a nuovi traguardi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE