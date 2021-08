Burnell carica Sassari: "Voglio diventare un leader"

Parole da aspirante leader. Rimasto a Sassari dopo una lunga trattativa, Jason Burnell è già focalizzato sulla prossima stagione a poco meno di due mesi da via.

L’ex ala piccola di Cantù, protagonista di una prima annata molto positiva in Sardegna all’insegna della duttilità e protagonista della Summer League 2021 con i Denver Nuggets, è stato intervistato da ‘Dinamo Tv’ esprimendo tutta la propria carica in vista della nuova annata:

“L’anno scorso ho imparato molto da Bilan, Bendzius e gli altri. Quest’anno dovrò fare uno step in avanti, devo diventare un leader, un riferimento, un giocatore da cui altri debbano imparare”.

“Ho lavorato molto sul mio gioco, la gente non sa veramente cosa posso dare – ha aggiunto Burnell – Sono carico per come è stata costruita la squadra. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Siamo una squadra diversa rispetto all’anno scorso, ma possiamo essere competitivi sia in Champions League che in campionato”.

