Nessuno come Milano, con 29 titoli all'attivo e prima squadra ad aver messo in bacheca un tricolore nazionale. Dietro i meneghini Virtus Bologna (16 scudetti) e Pallacanestro Varese (10)

L’albo d’oro del basket italiano ha una storia centenaria. L’albo d’oro della Serie A di basket inizia e finisce a Milano. Perché se Bologna è “Basket City” in Italia, è l’Olimpia la squadra ad aver scritto per più volte il suo nome nell’albo d’oro di basket del bel Paese. Di seguito il dettaglio della storia del basket italiano e l’epilogo degli scudetti stagione per stagione.

Basket italiano: il primo scudetto a Milano

Il primo dei ventinove scudetti conquistati da Milano risale al 1920 quando si disputò il primo campionato di basket in Italia.

La ventinovesima e ultima volta, in ordine cronologico, in cui l’Olimpia ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della Serie A di basket risale alla stagione 2021/2022 quando nell’eterna sfida con Bologna sponda Virtus pur senza dimenticare le sfide tricolore con la Fortitudo, Milano ha vinto la finale dei playoff chiudendo la Serie con un perentorio 4-0.

Il primo torneo di basket in Italia

Facendo un salto all’indietro, alle origini della pallacanestro in Italia, è complessa la ricostruzione storica ma stando alle notizie dell’epoca il primo torneo fu organizzato dalla Reale Federazione Ginnastica Nazionale Italiana e fu vinto dalla Società Educazione Fisica Costanza di Milano.

Dunque, l’albo d’oro di basket si considera abbia inizio da quel lontano 1920. La prima organizzata dalla FIP, appena nata, fu invece giocato nel 1922.

Il decennio 1920-1930: ASSI e Internazionale

L’albo d’oro di basket parlò milanese ancora a lungo: per cinque volte vinse l’ASSI Milano, uno l’Internazionale Milano.

Tra gli anni venti e trenta l’albo d’oro della Serie A di basket non fu solo appannaggio di un club meneghino con l’irruzione sulla scena della Ginnastica Roma e della Ginnastica Triestina, le quali, che iniziarono ad alternarsi nell’albo d’oro di basket tra il 1928 ed il 1935.

Nel 1929, infatti, l’albo d’oro di basket ha una casella vuota perché il campionato non fu disputato.

Il dominio di Milano e la paretesi Ginnastica Triestina

Ed è già 1936 quando tornò a comandare l’Olimpia Milano allora denominata Borletti. Per tanto l’albo d’oro della Serie A di basket ha inizio proprio in quell’anno e da quell’anno va conteggiato il primo dei 29 scudetti conquistati da Milano.

Dal 1936 Milano vinse quattro scudetti di fila scrivendo per altrettante volte il suo nome nell’albo d’oro di basket. Ci pensò la Ginnastica Triestina, campione nel 1939-1940 e nel 1940-1941 a interrompere il nuovo domino di Milano.

Irrompono la Reyer Venezia e la Virtus Bologna

Prima che la guerra causasse la sospensione del campionato da registrare una “new entry” nell’albo d’oro di basket ovvero quello della Reyer Venezia con due tricolori consecutivi.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale ecco la Virtus Pallacanestro Bologna, che per quattro stagioni consecutive piazzò il suo nome nell’albo d’oro di basket.

Ventennio 1949-1969: a Milano 14 scudetti

Dal 1949-1950 l’Olimpia Milano tornò a fare la voce grossa aggiudicandosi vinse 14 campionati sui 18 disputati fino al 1966-1967.

Solo la Virtus Bologna riuscì a inserirsi nella serie di trionfi dell’Olimpia. L’albo d’oro di basket accolse nel 1967-1968 la Pallacanestro Cantù e, non di meno, la Pallacanestro Varese che si aggiudicò 7 campionati in 10 anni tra il 1968-1969 ed il 1977-1978.

L’albo d’oro di basket sempre più vario. Le partite sempre più competitive.

Basket serie A: l’exploit di Roma e Pesaro

Negli anni ottanta il ritorno in grande stile dell’Olimpia Milano, nella stagione 1980-1981 la terza volta nell’albo d’oro della Serie A di basket per la Pallacanestro Cantù e nel 1982-1983 l’unica volta nell’albo d’oro, almeno finora, per la Pallacanestro Virtus Roma.

Storie di sport come quella della Victoria Libertas Pesaro che nelle stagioni 1987-1988 e 1989-1990 iscrisse il suo nome nell’albo d’oro della Serie A di basket.

Basket anni Novanta: tocca a Caserta e Treviso

Negli anni novanta fu storico il trionfo della Phonola Caserta: nel 1990-1991 la prima campana a comparire nell’albo d’oro della Serie A di basket. Un record finora imbattuto in regione.

Nella stagione 1991-1992 un’altra prima volta nell’albo d’oro di basket, quella della Pallacanestro Treviso sponsorizzata Benetton.

Il duello Milano-Bologna e le outsiders Treviso e Varese

Poi un testa a testa tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, con un’agguerrita concorrenza garantita da Treviso, che vinse 1996-1997 così come Varese nel 1998-1999.

L’albo d’oro di basket salutò il 1900 con la gioia della Fortitudo Bologna nell’estate del 2000. Per la prima volta nell’albo d’oro della Serie A di basket dopo tre finali perse consecutivamente.

La prima metà degli anni duemila fu di marca Virtus. Treviso e Fortitudo Bologna aggiornarono il proprio score nell’albo d’oro di basket prima che arrivasse il momento della Mens Sana Basket Siena.

La Mens Sana Siena riscrive la storia del basket italiano

Il primo scudetto nella stagione 2003-2004 poi 7 volte di fila nell’albo d’oro di basket dal 2006. Due titoli sono stati revocati per frode sportiva.

Meglio dell’Olimpia Milano tra il 1949 e il 1954 nell’albo d’oro della Serie A di basket.

Il ritorno di Milano tra le favole Sassari e Venezia

Serie interrotta proprio da Milano nel 2013-2014 con il 26esimo titolo della propria storia.

Ancora una volta il nome inciso nell’albo d’oro di basket. Nel 2014-2015 fu il momento della favola Dinamo Sassari vittoriosa sulla Pallacanestro Reggiana.

L’albo d’oro di basket fu ancora il libro dei record dall’Olimpia Milano, l’anno successivo mentre nel 2016-2017 toccò alla Reyer Venezia Mestre tornare a brindare dopo 74 anni.

E si arriva alla storia recente dell’albo d’oro di basket. Ancora Milano e Venezia prima dello stop nella stagione 2019-2020 a causa del Covid.

Nella stagione 2020-2021 vince la Virtus Bologna, ma Milano si prende la rivincita nella stagione successiva.

L’albo d’Oro del basket italiano

L’albo d’oro della Serie A di basket è, dunque, così sintetizzabile: si parte dallo scudetto di Milano nel 1920 e si arriva all’ultimo – quello della stagione 2021-22 – messo in bacheca ancora da Milano griffata Armani.

1920: SEF Costanza Milano

1921: ASSI Milano

1922: ASSI Milano

1923: Internazionale

1924: ASSI Milano

1925: ASSI Milano

1926: ASSI Milano

1927: ASSI Milano

1928: Ginnastica Roma

1929: Campionato non disputato

1930: Ginnastica Triestina

1931: Ginnastica Roma

1932: Ginnastica Triestina

1933: Ginnastica Roma

1934: Ginnastica Triestina

1935: Ginnastica Roma

1935-1936: Olimpia Milano

1936-1937: Olimpia Milano

1937-1938: Olimpia Milano

1938-1939: Olimpia Milano

1939-1940: Ginnastica Triestina

1940-1941: Ginnastica Triestina

1941-1942: Reyer Venezia

1942-1943: Reyer Venezia

1943-1944: Campionato non omologato

1944-1945: Campionato non disputato

1945-1946: Virtus Bologna

1946-1947: Virtus Bologna

1947-1948: Virtus Bologna

1948-1949: Virtus Bologna

1949-1950: Olimpia Milano

1950-1951: Olimpia Milano

1951-1952: Olimpia Milano

1952-1953: Olimpia Milano

1953-1954: Olimpia Milano

1954-1955: Virtus Bologna

1955-1956: Virtus Bologna

1956-1957: Olimpia Milano

1957-1958: Olimpia Milano

1958-1959: Olimpia Milano

1959-1960: Olimpia Milano

1960-1961: Pallacanestro Varese

1961-1962: Olimpia Milano

1962-1963: Olimpia Milano

1963-1964: Pallacanestro Varese

1964-1965: Olimpia Milano

1965-1966: Olimpia Milano

1966-1967: Olimpia Milano

1967-1968: Pallacanestro Cantù

1968-1969: Pallacanestro Varese

1969-1970: Pallacanestro Varese

1970-1971: Pallacanerstro Varese

1971-1972: Olimpia Milano

1972-1973: Pallacanestro Varese

1973-1974: Pallacanestro Varese

1974-1975: Pallacanestro Cantù

1975-1976: Virtus Bologna

1976-1977: Pallacanestro Varese

1977-1978: Pallacanestro Varese

1978-1979: Virtus Bologna

1979-1980: Virtus Bologna

1980-1981: Pallacanestro Cantù

1981-1982: Olimpia Milano

1982-1983: Virtus Roma

1983-1984: Virtus Bologna

1984-1985: Olimpia Milano

1985-1986: Olimpia Milano

1986-1987: Olimpia Milano

1987-1988: Victoria Libertas Pesaro

1988-1989: Olimpia Milano

1989-1990: Victoria Libertas Pesaro

1990-1991: JuveCaserta

1991-1992: Pallacanestro Treviso

1992-1993: Virtus Bologna

1993-1994: Virtus Bologna

1994-1995: Virtus Bologna

1995-1996: Olimpia Milano

1996-1997: Pallacanestro Treviso

1997-1998: Virtus Bologna

1998-1999: Pallacanestro Varese

1999-2000: Fortitudo Bologna

2000-2001: Virtus Bologna

2001-2002: Pallacanestro Treviso

2002-2003: Pallacanestro Treviso

2003-2004: Mens Sana Siena

2004-2005: Fortitudo Bologna

2005-2006: Pallacanestro Treviso

2006-2007: Mens Sana Siena

2007-2008: Mens Sana Siena

2008-2009: Mens Sana Siena

2009-2010: Mens Sana Siena

2010-2011: Mens Sana Siena

2011-2012: Titolo revocato a Siena

2012-2013: Titolo revocato a Siena

2013-2014: Olimpia Milano

2014-2015: Dinamo Sassari

2015-2016: Olimpia Milano

2016-2017: Reyer Venezia

2017-2018: Olimpia Milano

2018-2019: Reyer Venezia

2019-2020: Campionato sospeso e non assegnato

2020-2021: Virtus Bologna

2021-2022: Olimpia Milano

L’albo d’oro del basket italiano per squadra

L’albo d’oro di basket è, infine, così definito nella sua gerarchia dei titoli vinti per squadra: nessuno come l’Olimpia Milano che ha timbrato 29 volte, seguono la Virtus Bologna a 10 scudetti e la Pallacanestro Varese a quota 10. L’elenco completo:

Olimpia Milano 29;

Virtus Bologna 16;

Pallacanestro Varese 10;

Mens Sana Siena 6;

ASSI Milano 6;

Ginnastica Triestina 5;

Treviso 5;

Ginnastica Roma 4;

Reyer Venezia 4;

Pallacanestro Cantù 3;

Fortitudo Bologna 2;

Victoria Libertas Pesaro 2;

Internazionale 1;

Virtus Roma 1;

JuveCaserta 1;

SEF Costanza Milano 1;

Dinamo Sassari 1.