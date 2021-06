Virtus Bologna da urlo: Milano battuta, scudetto vicino

La Virtus Bologna si porta sul 3-0 nella serie con l’Olimpia Milano grazie a un ultimo quarto da urlo, ipotecando lo scudetto.

La partita inizia in sordina, con le due squadre che non riescono ad andare a punti fino a 7’15” dalla sirena del primo quarto, grazie alla tripla di Ricci. La Virtus e l’Olimpia incominciano a vedere meglio il canestro e i primi 10′ si chiudono 17-16 per i padroni di casa.

Secondo quarto che si apre con un gioco da quattro punti per Teodosic. La Virtus Bologna gioca meglio e Belinelli e compagni realizzano un parziale di 14-0. L’Olimpia non molla e trascinata da Punter e Rodriguez riesce addirittura a compiere il sorpasso. Anche il secondo quarto lo vince però la Segafredo 20-18, chiudendo con 3 punti di vantaggio il primo tempo.

Avvio di terzo quarto con un altro strappo di Bologna, che si porta anche a + 12. Datome però non vuole far scappare i padroni di casa e l’Olimpia con un parziale di 13-0 torna in partita. A 10′ dalla fine è perfetta parità: 52-52.

La Virtus Bologna nell’ultimo quarto parte ancora una volta fortissima e raggiunge la doppia cifra di vantaggio. L’Olimpia non segna più e i padroni di casa dilagano, chiudendo il match 76-58.

OMNISPORT | 09-06-2021 22:38