Basket, Olimpia Milano campione d'Italia: è il 29° scudetto

18-06-2022 22:18

L’Olimpia Milano è campione d’Italia dopo quattro anni dall’ultimo trionfo. I ragazzi di Ettore Messina battono in gara-6 la Virtus Bologna 81-64 e chiudono così i conti 4-2 nella serie, festeggiando così il 29esimo scudetto nella loro storia.

L‘Olimpia Milano parte forte fin da subito, con Datome fenomenale dalla linea dei 3 punti. I padroni di casa si portano sul 20-7 e i 13 punti di vantaggio vengono mantenuti fino alla fine del primo quarto. La Virtus Bologna tira male.

Gli ospiti però reagiscono nel secondo quarto, dimostrando di non darsi per vinti tanto facilmente. Qualche disattenzione per l’Olimpia, i ragazzi di Scariolo ne approfittano e cominciano a tirare meglio dall’arco. A metà gara Datome e compagni però restano avanti di sette punti.

Nel terzo quarto l’Olimpia Milano chiude i conti scudetto, grazie soprattutto a un parziale di 10-0 che taglia le gambe alla Virtus Bologna. Gli ospiti subiscono il colpo e non riescono questa volta a reagire. Belinelli ci prova con la sua esperienza ma anche l’ex Spurs col passare del tempo sembra arrendersi. I padroni di casa, a 10′ dalla fine, restano sopra ma adesso di ben 15 punti.

Nell’ultimo quarto l’Olimpia non solo gestisce bene, ma allunga notevolmente. La Virtus Bologna non segna più, il primo punto arriva su tiro libero a meno di 6′ dallo scadere. I padroni di casa intanto macinano canestri, lasciandosi andare nel finale con lo scudetto già in tasca. Alla sirena è 81-64.