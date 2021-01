Buscaglia: "La Virtus deve essere ringraziata"

Sfida impegnativa per il Basket Brescia, che per la 17a giornata sarà chiamata ad affrontare in trasferta la Virtus Bologna.

Il coach della Leonessa Maurizio Buscaglia è consapevole della difficoltà della partita: ““La Virtus è una squadra di altissimo livello, una vera montagna da scalare. Dovremo essere coraggiosi e al massimo delle nostre possibilità e di noi stessi”.

“Considerando la completezza e la forza del suo roster – ha proseguito l’ex tecnico di Trento – non è sbagliato dire che la Virtus sia una delle top squadre della Serie A, che per certi versi va anche ringraziata per aver portato nel nostro campionato campioni di grande caratura, che alzano il livello del torneo”.

Buscaglia ha poi parlato di come ha gestito la pausa forzata dopo il rinvio della gara contro il Varese prima di fare il punto sulle condizioni di Burns: “Durante la pausa ho avuto modo di lavorare di più con la squadra, mettendo anche più benzina nel serbatoio. Christian sta recuperando bene, lo staff medico mi ha confermato che la guarigione sta rispettando i giusti tempi”.

