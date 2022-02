Cagliari, l'agente di Nandez: "L'interesse di Napoli, Inter e Juve era concreto"

17-02-2022 17:22

Ha preso la parola Pablo Bentancur, agente dell’uruguaiano Nahitan Nandez. Ai microfoni di TMW, Bentancur conferma il grandissimo interesse attorno al proprio assistito e capisce anche le ragioni delle alte richieste del club. Queste le sue dichiarazioni all’emittente sudamericana ‘Sport890’.:

“Al momento c’è molta crisi per i club europei e, considerando che per il Cagliari Nahitan è il giocatore più caro della loro storia, è normale che la società chieda una cifra importante per venderlo. Anche perché Nandez vale quella cifra […] Sì, il Napoli tra le altre ha fatto un’offerta molto concreta, anche l’Inter in passato ma anche la Juventus. Ora Nandez sta pensando a recuperare, e sono sicuro lo farà in brevissimo tempo perché più le sfide sono complicate e più lui rende con il cuore grande che ha. Sono sicuro arriverà in una grande”.

