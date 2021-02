Cagliari, Di Francesco ammette: "Non c'era rigore per noi alla fine"

Al termine del match perso contro l’Atalanta, Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. C’è stata polemica per il rigore non concesso alla fine: “Mi interessa in maniera relativa sapere se il rigore ci fosse o no. A volte vengono fischiati con frettolosità come è accaduto a noi contro il Milan. Se devo essere sincero non è rigore. Abbiamo un grosso dispiacere. Mi tengo una prestazione positiva e l’atteggiamento. Commettiamo errori di ingenuità e di posizionamento. Quel poco che sbagliamo lo paghiamo. Lavoriamo con grande dedizione con un nuovo sistema di gioco interpretato al meglio. Si lavora con grande attenzione. Continuiamo a commettere ingenuità soprattutto sotto pressione. Adesso ci attende uno spareggio con il Torino”.

Cagliari sfortunato in alcune occasioni: “La squadra mi è piaciuta nello sviluppo del gioco in tutte le sue altezze. Accompagniamo l’azione, abbiamo diverse soluzioni ma concretizziamo poco. Siamo anche un po’ sfortunati ma non possiamo attaccarci alla malasorte. A volte sbagliamo la conclusione e la scelta. Bisogna tenerci stretti alla bontà della prestazione e non mollare. Occorre essere resilienti e credere nel nostro lavoro”.

Di Francesco ha chiuso l’intervista parlando del ritiro: “L’esperienza deve aiutarci. Occorre ripulirsi da questa negatività. Normale che arrivi un po’ di sconforto, è inevitabile, ma dobbiamo far tesoro di questa gara. Non sono frasi fatti, è necessario trovare la determinazione partendo dalla consapevolezza di cosa siamo in gradi di fare. Il ritiro serve per conoscersi meglio, avvicinarsi. Non sono un grande amante del ritiro ma ci sta dando una bella mano a preparare le gare. Se dovesse servire lo rifaremo anche perché si parla di uno o due giorni”.

OMNISPORT | 14-02-2021 17:38