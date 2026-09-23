Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cagliari 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli stipendi di tutti i calciatori del Cagliari 2026-27, il monte ingaggi lordo. Quando guadagnano Maldini, Romano e tutti gli altri

2 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il Cagliari 2026-27 come al solito punta a una salvezza tranquilla come accaduto nell’ultima stagione. I sardi spendono più o meno 29milioni complessivi in ingaggi lordi, secondo le stime del sito specializzato Capology. Riconfermato mister Pisacane, è invece cambiata moltissimo la rosa a disposizione con l’innesto di tanti giovani e stranieri semisconosciuti. Proprio due nuovi stranieri sono i più pagati in rosa: il senegalese Mendy con 2,7 milioni annui e l’inglese Winks che precedono il giapponese Sugawara. Tra i più pagati anche due calciatori giovani italiani appena sbarcati in Sardegna: Fazzini e Daniel Maldini che percepiscono un ingaggio da 2,2 milioni. Poi il roccioso difensore centrale colombiano Yerry Mina con 1,9 milioni lordi a stagione. In rosa anche altri ragazzi molto promettenti come: il portiere Caprile che non è più una novità e soprattutto il giovanissimo Alessandro Romano a cui in molti profetizzano un futuro da… Barella.

Cagliari 2026-27: gli ingaggi di Daniel Maldini, Romano, Caprile e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio lordo milioni €
Paul Mendy 2,7
Harry Winks 2,6
Yukinari Sugawara 2,3
Jacopo Fazzini 2,2
Daniel Maldini 2,2
Yerry Mina 1,9
Zè Pedro 1,5
Kevin Carlos 1,5
Elia Caprile 1,4
Michel Adopo 1,1
Mbala Nzola 0,9
Adam Obert 0,9
Boris Radunovic 0,8
Alieu Fadera 0,8
Alessandro Deiola 0,7
Roberto Gagliardini 0,7
Juan Rodríguez 0,5
Rafael Kofler 0,5
Mattia Felici 0,4
Alessandro Romano 0,3
Giuseppe Aurelio 0,2
Joseph Liteta 0,2
Yanis Massolin 0,2
Riyad Idrissi 0,2
Yael Trepy 0,2
Fonte: da dati Capology.com

Le ultime notizie sul Cagliari

Cagliari 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano ANSA

Leggi anche:

Suzuki

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio