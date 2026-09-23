Il Cagliari 2026-27 come al solito punta a una salvezza tranquilla come accaduto nell’ultima stagione. I sardi spendono più o meno 29milioni complessivi in ingaggi lordi, secondo le stime del sito specializzato Capology. Riconfermato mister Pisacane, è invece cambiata moltissimo la rosa a disposizione con l’innesto di tanti giovani e stranieri semisconosciuti. Proprio due nuovi stranieri sono i più pagati in rosa: il senegalese Mendy con 2,7 milioni annui e l’inglese Winks che precedono il giapponese Sugawara. Tra i più pagati anche due calciatori giovani italiani appena sbarcati in Sardegna: Fazzini e Daniel Maldini che percepiscono un ingaggio da 2,2 milioni. Poi il roccioso difensore centrale colombiano Yerry Mina con 1,9 milioni lordi a stagione. In rosa anche altri ragazzi molto promettenti come: il portiere Caprile che non è più una novità e soprattutto il giovanissimo Alessandro Romano a cui in molti profetizzano un futuro da… Barella.
Cagliari 2026-27: gli ingaggi di Daniel Maldini, Romano, Caprile e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo milioni €
|Paul Mendy
|2,7
|Harry Winks
|2,6
|Yukinari Sugawara
|2,3
|Jacopo Fazzini
|2,2
|Daniel Maldini
|2,2
|Yerry Mina
|1,9
|Zè Pedro
|1,5
|Kevin Carlos
|1,5
|Elia Caprile
|1,4
|Michel Adopo
|1,1
|Mbala Nzola
|0,9
|Adam Obert
|0,9
|Boris Radunovic
|0,8
|Alieu Fadera
|0,8
|Alessandro Deiola
|0,7
|Roberto Gagliardini
|0,7
|Juan Rodríguez
|0,5
|Rafael Kofler
|0,5
|Mattia Felici
|0,4
|Alessandro Romano
|0,3
|Giuseppe Aurelio
|0,2
|Joseph Liteta
|0,2
|Yanis Massolin
|0,2
|Riyad Idrissi
|0,2
|Yael Trepy
|0,2
|Fonte: da dati Capology.com
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