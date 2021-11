Cagliari, Joao Pedro in gol e felice per la chiamata dell'Italia

21-11-2021 15:14

Joao Pedro ha segnato il rigore del definitivo 2-2 nella sfida del lunch time tra Sassuolo e Cagliari. Un gol importante, arrivato al termine di una settimana importante per lui. Sulle pagine dei quotidiani si è parlato infatti insistentemente di una sua possibile chiamata in nazionale italiana, lui che è brasiliano al 100% ma sposato ad una donna italiana ed in possesso della cittadinanza:

“Sarebbe una bugia se dicessi che non mi fa piacere: è la Nazionale più forte della storia, una maglia pesantissima e un paese che mi ha accolto e dato tutto. La Sardegna è casa mia – continua Joao Pedro – mi fa piacere e non me l’aspettavo. Credo di meritarlo: vuole dire che ho fatto qualcosa di importante ed è un giusto riconoscimento”.

Un commento anche sul momento delicato del Cagliari:

“Ora devo pensare solo al Cagliari che è in difficoltà: non posso pensare ad un dopo, devo dare tutto, ci penserò al momento giusto”.

