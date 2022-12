Cagliari, Liverani sempre più a rischio: Ranieri all'orizzonte?

19-12-2022 11:12

Nuova sconfitta per il Cagliari, nel diciottesimo turno di Serie B. Dopo la vittoria interna illusoria per 3-2 col Perugia, è arrivo il ko del “Barbera” contro il Palermo per 2-1. Un altro passo falso non digerito dalla dirigenza sarda, in primist dal direttore sportivo Nereo Bonato, che a Sky ha dichiarato: “La società non è contenta e farà le dovute valutazioni. La situazione deve essere analizzata con lucidità”, facendo prefigurare il forte rischio esonero di Fabio Liverani.

A questo punto, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, all’orizzonte si starebbe profilando un clamoroso ritorno di Claudio Ranieri, cha a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta portò il club isolano dalla Serie C1 alla A.