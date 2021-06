Cagliari, messaggi a Nainggolan e Godin

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca a l’Unione Sarda ha parlato delle situazioni di Diego Godin e Radja Nainggolan: “Il Cagliari non può più sopportare l’ingaggio di Godin. Non abbiamo chiesto al giocatore di ridursi lo stipendio ma stiamo parlando con chi lo rappresenta”.

Sul centrocampista in prestito dall’Inter: “Nainggolan è tra gli intoccabili. È stato molto importante per la salvezza. Voglio risolvere l’operazione prima che inizi il ritiro. Si sta già allenando e voglio che sia il Nainggolan vero sin dal 22 agosto. Per Marin ci sono state richieste ma lo riteniamo incedibile”.

Il possibile addio di Cragno e Nandez: “Per Cragno capisco le sue ambizioni, trattativa? Qualcosa c’è…Nandez? Mi spiacerebbe privarmene ma allo stesso tempo meriterebbe un top club. Non c’è stata offerta del Leeds, l’Inter ha fatto un sondaggio, c’è qualche club straniero ma nulla di concreto”.

OMNISPORT | 14-06-2021 13:19