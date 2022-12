.Calcio, Ancelotti parla del suo futuro

19-12-2022 09:13

Carlo Ancelotti ha parlato Radio Anch’io lo sport, su RadioRai del suo futuro. In questi giorni il suo nome era stato avvicinato alla Nazionale brasiliana dopo l’eliminazione di verde oro dalla rassegna.

Il tecnico però ha spiegato: “Cosa mi riserva il futuro non lo so, vivo alla giornata: per adesso mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione, Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo”.