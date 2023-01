Calcio: Gli arbitri spiegheranno in campo le scelte VAR

19-01-2023 10:51

All’interno dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge come durante l’Annual Business Meeting (ABM) dell’IFAB, tenutosi allo stadio di Wembley a Londra, sia arrivata una decisione importante per l’intero mondo del calcio: gli arbitri spiegheranno (anche se non è ancora noto se ai calciatori oppure ali allenatori) le decisioni prese con il Var, come accede nel Basket e nel Football Americano. L’IFAB (International Football Association Board) ha dato il suo ok e la sperimentazione partirà tra poco meno di due settimane al Mondiale per Club in Marocco. Per un anno, nelle competizioni internazionali gli arbitri spiegheranno ai protagonisti in campo ma anche agli spettatori le loro decisioni davanti al video.