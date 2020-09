Calcio, il dramma di Miguel Van Damme: "Non ci sono più cure"

Dramma nel calcio belga: Miguel Van Damme, portiere 27enne del Cercle Brugge, club che milita nella massima serie del campionato nazionale, ha annunciato che è costretto a lottare per la terza volta nella sua vita contro la leucemia.

E’ stato lo stesso giocatore a renderlo noto in un video postato sul suo profilo Instagram: “Purtroppo devo darvi di nuovo cattive notizie. I risultati della biopsia del midollo osseo hanno dimostrato che la leucemia è tornata. La cosa vuol dire che il trattamento che sto ricevendo non funziona“.

Al momento non ci sono altre cure che possano aiutare l’estremo difensore: “Non ci sono altre opzioni, abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Non ci sono altri trattamenti, l’unica cosa che possono fare è tenermi in vita il più a lungo possibile finché in qualche parte del mondo non si presenterà qualcuno con un nuovo trattamento. Ora mi metteranno in quarantena per quattro settimane con la chemioterapia, è stato già dimostrato che la cosa può espellere la leucemia dal mio corpo, ma solo temporaneamente. Questa cosa potrebbe darmi un po’ di tempo”, ha detto provato ai suoi follower.

Il ragazzo ha iniziato la sua battaglia nel giugno 2016, quando dopo un controllo medico prima dell’inizio della stagione gli è stata diagnosticata la leucemia. Dopo un anno di cure e di sacrifici era tornato in campo, prima delle ricadute che lo hanno costretto a interrompere nuovamente la sua carriera.

Van Damme assicura comunque ai suoi tifosi che non mollerà: “Per quanto tempo posso continuare così, non lo so. Di certo non mi arrenderò e farò di tutto per rimandarlo il più a lungo possibile. Sarà molto dura, per via della cruna dell’ago, un po ‘di speranza, continuo a crederci. Non mi arrenderò mai. Sarà molto dura, sono sulla cruna dell’ago, un po ‘di speranza, continuo a crederci. Non mollerò mai”.

