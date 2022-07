Calcio internazionale: la Superlega cambia nome

30-07-2022 10:32

Ritorna prepotentemente in auge la Superlega, che non è mai realmente scomparsa del tutto. Lo spiega l’edizione di oggi di Tuttosport, la quale delinea i dettagli della nuova competizione che potrebbe realizzarsi nel caso in cui la Corte Europea dello Sport si pronunciasse contrariamente alle richieste della UEFA, il cui processo è ancora in corso e dovrebbe terminare a gennaio 2023. La nuova competizione prenderebbe il nome di Lega Europea, e sarebbe aperta a tutte le squadre, senza distinzioni di censo, con promozioni e retrocessioni aggiunte. L’obiettivo degli organizzatori (che attualmente ricordiamo essere Juventus, Barcellona e Real Madrid) è quella di garantire sfide di livello elevato ogni settimana senza determinare la scomparsa dei campionati nazionali, i quali comunque manterrebbero la loro dignità e valore, con la garanzia di essere una delle vie di accesso, assieme alla Champion’s League, al Calcio Europeo ed Internazionale.

