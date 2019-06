Il Milan punta deciso Dani Ceballos , il talento del Real Madrid che si è messo in luce anche sabato andando a segno su punizione contro la Polonia agli Europei Under 21 in corso in Italia. Per questioni di bilancio e di fair play finanziario il Milan non può arrivare alla cifra richiesta da Florentino Perez, e secondo la rosea proporrà un prestito biennale con diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci.

Cessioni eccellenti in casa Chievo che, dopo la recente retrocessione. Deve trasferire giocatori ad altre squadre in vista dell'iscrizione alla serie cadetta che comporta il pagamento degli stipendi fino al 30 maggio ed una polizza fideussoria di 800mila euro.

La Fiorentina torna forte su Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese già cercato in passato dai viola. Il fantasista argentino piaceva anche all'Inter, che poi si è fermata con il cambio di panchina : l'arrivo di Antonio Conte ha spinto i nerazzurri a fare altre scelte e favorisce quindi i gigliati. Il nuovo ds Pradé, ex Udinese, conosce bene il numero 10 bianconero e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Antonio Conte resta irremovibile nella sua richiesta di cedere Mauro Icardi in estate, possibilmente prima dell'inizio del ritiro dell'Inter a luglio. Conte considera la punta argentina un corpo estraneo e non lo vuole al ritiro di Lugano, in programma tra 15 giorni. La moglie - agente avrebbe provato a spiegare le sue ragioni, confermando la volontà di Maurito di rimanere e mettersi a disposizione del tecnico ma Conte non vuole concedere possibilità e l'ha comunicato alla coppia.

Dani Alves ha annunciato domenica l'addio al Paris Saint Germain dopo due stagioni. Il difensore brasiliano, impegnato in Coppa America, ha scritto un lungo post sui social. Vorrei ringraziare la famiglia del Psg per avermi dato l ’ opportunità di scrivere insieme una pagina nella storia di questo club.

Filippo Inzaghi si presenterà ufficialmente il 6 luglio come nuovo allenatore del Benevento, ma già, di concerto con il ds Foggia, sta agendo per rinforzare la rosa della Strega. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , per il centrocampo Superpippo ha richiesto l'arrivo di un fedelissimo , Marco Pinato , allenato a Venezia. Un altro nome caldo per la mediana è quello di Brugman : il Benevento avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Pescara.

Il Parma si sta interrogando sul portiere per la prossima stagione. Il ds Faggiano sta parlando con il Napoli per trattare il riscatto di Sepe, che dopo la stagione in prestito alla Spal vuole restare in Italia. In attacco si avvicina Ciano, ma è ancora da trovare un accordo con il Frosinone.

Sono giorni cruciali per il futuro di Paul Pogba, conteso da Juventus e Real Madrid. Gli uomini di mercato della Juventus hanno fortemente aperto a un suo ritorno a Torino, e anche il giocatore ha espresso il suo interesse nel tornare in bianconero. De Ligt costa 80 milioni di euro, il suo ingaggio annuale è di almeno 12 milioni : un suo eventuale arrivo metterebbe in forte dubbio l'approdo di Pogba, a meno di una cessione eccellente nella rosa bianconera.

Cosa è successo ieri sabato 22 giugno 2019

