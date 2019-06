Potrebbe arrivare già in giornata il sì di un obiettivo importante per il calciomercato del Milan. Intanto Ozan Muhammed Kabak ha lasciato un indizio sul suo futuro alla corte di Gianpaolo : un like su un post Instagram che parlava proprio dell'indiscrezione sull'interesse del Milan nei suoi confronti. Galeotto fu il like e chi lo mise, Kabak, difensore turco classe 2000 ha infatti messo il suo like ad un post di Trasfermarkt, che riguardava proprio i rumours sul suo passaggio al Milan.

Il neo patron della Fiorentina Rocco Commisso continua a ribadire di voler tenere, Federico Chiesa nella squadra viola. Ma la Juventus non si è ancora arresa e secondo Tuttosport tornerà a farsi sotto nelle prossime settimane per il figlio d'arte, che sta mettendo in luce le proprie qualità durante l'Europeo Under 21.

Il Napoli è pronto ad accogliere James Rodriguez. L'accordo con il colombiano è stato trovato da tempo, ora mancherebbe l'ok del Real Madrid. Mendes, sarebbe al lavoro per arrivare alla classica fumata bianca. Attenzione anche al fronte cessioni.

Il futuro di Milinkovic - Savic potrebbe, il prossimo anno. Leonardo, sarebbe in forte pressing per strappare il serbo alla concorrenza. L'ex dirigente rossonero avrebbe formulato una proposta economica pari a 75 milioni di euro, una cifra che starebbe facendo vacillare il patron della Lazio Lotito.

Dopo aver chiuso, la sua avventura alla Roma, Daniele De Rossi sembrava destinato, per continuare a giocare, a fare le valigie e trasferirsi all'estero. Si è parlato, di una sua possibile avventura in MLS. Tramontata anche l ’ ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors. Milan ma non solo.

Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid avrebbe deciso il prezzo del cartellino di Ceballos. Niente offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Il 22enne centrocampista ha fatto sapere di non voler restare ai blancos ma Zidane non vorrebbe cederlo a titolo definitivo.

Virgilio Sport - 24-06-2019 | 09:58