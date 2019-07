Ora la nuova svolta : secondo il Corriere dello Sport sarebbe stato lo stesso Antonio Conte a scendere in campo e a telefonare al giocatore. L'arrivo di Barella a Milano potrebbe portare a una possibile cessione di Radja Nainggolan, anche se finora il belga punta i piedi e vuole convincere Antonio Conte.

Oltre al caso Icardi, l'Inter deve fare i conti anche con le decisioni di Nainggolan. Il centrocampista belga, non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il club nerazzurro. Nessun prestito e nessuna possibilità che possa prendere in considerazione qualche altra piazza.

In attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Lazzari, la Lazio si interroga sul futuro di Milinkovic - Savic. Nel mondo di oggi, se arrivano delle proposte indecenti, possono essere prese in considerazione, ma il giocatore e la società sono contenti di proseguire assieme, le parole dello stesso Tare.

Il futuro di Cutrone, non sarà al Milan. Il giovane attaccante cerca spazio e non pare intenzionato a fare la riserva di Piatek. Ci sarebbero ben tre squadre di Serie A sulle tracce dell'attaccante rossonero. Torino e Fiorentina sarebbero pronte a fare sul serio per il 21enne bomber.

Nel frattempo, la Vecchia Signora deve fare i conti con le tante offerte che stanno arrivando per Leonardo Bonucci. Dopo il forte interessamento di Leonardo, pronto a tutto pur di portarlo a Parigi, ci sarebbe ora, secondo il Corriere dello Sport, anche il Manchester City sulle tracce del 32enne difensore centrale bianconero. La Juventus non sembrerebbe, intenzionata a cederlo. Tuttavia, superiore ai 50 milioni di euro, anche la Juventus potrebbe vacillare.

In attesa della fumata bianca nell'affare James Rodriguez, il Napoli starebbe per cedere Rog. Il nazionale croato piacerebbe, secondo quanto riportato da Sky Sport, sia alla Fiorentina che al Genoa. Molto dipenderà dalla volontà del Napoli e dall'entità delle offerte che metteranno sul piatto le due società interessate.

Se da un lato, il Real Madrid sta acquistando molto, dal altro grande attenzione anche sul fronte cessioni. Con Kovacic e Marcos Llorente, presto, diventeranno 165, grazie agli addii di James Rodriguez, Theo e De Tomas. La sensazione è che tale primato verrà presto superato.

Cosa è successo ieri lunedì 1 luglio 2019

Virgilio Sport - 2-07-2019 | 10:08