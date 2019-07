Diego Farias ha raggiunto il Cagliari in ritiro, avallando il suo prestito all'Empoli, e ora il brasiliano è destinato ad andare a Lecce o a Sassuolo.I sardi, questa volta, puntano alla cessione definitiva : con 5 milioni e mezzo di euro l'affare può andare in porto, inizialmente il presidente degli isolani Giulini chiedeva 7 milioni e mezzo, cifra che però è stata valutata eccessiva dalle pretendenti. Farias ha già giocato nel Sassuolo, nella stagione 2013 - 14.

C'era una volta il Milan che comprava a destra e manca a e vinceva tutto quello che c'era da vincere. L'ultimo a sfuggire in ordine di tempo è stato Jordan Veretout, su cui pure il club meneghino si era mosso per tempo e che si sarebbe volentieri trasferito a Milano.

Ruud Krol, ex difensore della nazionale olandese e del Napoli, si complimenta con la Juventus per l'ingaggio di Matthijs De Ligt, che martedì sera è sbarcato in Italia. Per De Ligt invece sono pure pochi, almeno secondo me. Tra qualche anno tutti si accorgeranno del grande investimento che ha fatto la Juventus.

Cosa è successo ieri martedì 16 luglio 2019

