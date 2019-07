Juve, prima due cessioni poi Icardi. La rinuncia di Wanda Nara

Mentre la frattura tra Mauro Icardi (l’ex capitano, l’ex uomo nuovo) e l’Inter oltre a sembrare cosa irreversibile ha acquisito dei tratti quasi grotteschi, Wanda Nara prosegue – in questa lunga estate per il clan Icardi – a negoziare per trovare la giusta collocazione al marito.

La situazione è estenuante, nonché problematica. Da un lato il Napoli di Aurelio De Laurentiis pare disposto a rinunciare a James per fare posto a Nicolas Pepé del Lille e studiare la mossa più corretta per inserire in rosa l’argentino e conferire un giocatore di peso a Carlo Ancelotti. Secondo il Corriere dello Sport, Icardi sarebbe disponibile a valutare il trasferimento a Napoli, soluzione preferita anche dalla società rispetto alla Juventus.

Ma Wanda Nara che cosa vuole? Che cosa sta studiando per concretizzare quella che risulti la soluzione migliore per sé, per Mauro e per la sua famiglia? L’ipotesi di una sorta di tutor che vorrebbe affiancarla nella complessa trattativa avrebbe forse indotto la signora Icardi a ridimensionare il suo ruolo. Secondo quanto riferito da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Wanda sarebbe in una fase di profonda riflessione. I rapporti costanti, nonostante le smentite, con Fabio Paratici perché la Juventus (si proceda o meno allo scambio con Paulo Dybala) diventi obiettivo concreto. La strategia di Paratici è definita: cedere due attaccanti e aspettare fiducioso. A lasciare il posto a Icardi nella rosa sarebbero nello specifico Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, con una rivoluzione importante nel reparto avanzato di Sarri.

Non solo rinuncerebbe a Milano, dopo aver deciso di trasferirsi in un sontuoso appartamento nelle vicinanze della nuova sede iper tecnologica della società, ma starebbe studiando un ruolo più defilato in stile Juve, appunto.

Oltre ad aver valutato la possibilità di cambiare vita, ha già chiesto informazioni per scuole e asili per i cinque bambini e avrebbe promesso di rinunciare a un ruolo di primo piano a Tiki Taka per evitare di parlare di calcio e di incappare in quei problemi che hanno infastidito (e non poco) l’Inter e Beppe Marotta. Quindi sul piccolo schermo accetterebbe solo proposte in qualità di conduttrice.

Una scelta dettata da sentimenti, per salvare una situazione in cui forse l’eccessiva esuberanza oggi non paga più. Anzi, presenta un conto salatissimo.

VIRGILIO SPORT | 17-07-2019 11:03