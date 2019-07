Milan, il mercato langue: chiesto aiuto alla Juve

Nella campagna acquisti extra-lusso della prima Juventus targata Maurizio Sarri, tra parametri zero come Rabiot e Ramsey e il super-colpo De Ligt per la difesa, è passato inosservato il nome di Merih Demiral. Il difensore nel giro della Nazionale turca è diventato bianconero per una cifra di 18 milioni, non pochi per un giocatore che in Italia ha giocato solo sei mesi, seppur molto bene, gli ultimi dello scorso campionato con la maglia del Sassuolo.

Durante la sessione invernale di trattative i neroverdi puntarono sul giocatore all’epoca in forza al in sinergia proprio con la Juventus, club storicamente amico di quello emiliano. Ora Demiral è agli ordini di Sarri e rappresenterà una valida alternativa ai centrali titolari, ovvero De Ligt e Chiellini, senza ovviamente dimenticare Bonucci e Rugani, che di Sarri è uno storico pupillo. Con quattro giocatori di quel calibro davanti per il turco potrebbe esserci poco spazio, ma al momento non si parla di una possibile cessione in prestito. Attenzione però alle sorprese e una potrebbe arrivare da Milano. Il mercato del Milan è infatti in seria difficoltà, tra cessioni che non si concretizzano per sistemare il bilancio e acquisti che sfumano.

Nell’ordine i rossoneri hanno dovuto rinunciare a giocatori come Torreira e Sensi e nelle ultime ore pure Ceballos e Veretout. Tutti centrocampisti d’ordine sfumati a causa dell’impossibilità del Milan di partecipare ad aste. L’organico di Giampaolo ha però un’urgenza anche in difesa dove serve un compagno di reparto affidabile di Romagnoli.

Ecco allora spuntare proprio l’idea Demiral, che piace parecchio a Maldini e al ds del Milan Ricky Massara. I rossoneri sognano il bis dell’affare Caldara, che un anno fa passò dalla Juve al Milan senza neppure aver mai indossato la maglia bianconera, nell’operazione Bonucci-Higuain, ma convincere la Juventus a privarsi di Demiral sembra quasi impossibile. Servirebbe una super offerta e in ogni caso i campioni d’Italia non rinuncerebbero al controllo del giocatore, pretendendo l’inserimento di un diritto di riacquisto.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 10:46