Milan, la formula per arrivare a Luka Modric

Negli ultimissimi giorni la voce ha preso sempre più piede: il Milan è sulle tracce di Luka Modric. Il croato, accostato ai rossoneri anche due anni, la scorsa estate è stato corteggiato a lungo dall’Inter ma poi ha preferito rimanere in Spagna.

A scatenare i sogni dei tifosi rossoneri è stato Vicente Azpitarte, biografo del giocatore che sul suo profilo Twitter ha pubblicato un’immagine di Modric con le strisce rossonere che prendono il posto della maglia bianca, il tutto con le seguenti parole: “Sarà un’estate divertente”.

Per ingaggiare un giocatore del calibro del croato, che al Real Madrid percepisce 12,5 milioni di euro l’anno, i rossoneri sono obbligati a percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto. La trattativa, anche in virtù della scadenza del Pallone d’Oro con i Blancos fissata per il 2021, non è comunque una delle più facili. Secondo quanto riporta ‘Marca’, il fuoriclasse croato non ha alcuna intenzione di lasciare i compagni.

In attesa di sistemare il centrocampo, Maldini e Massara sono al lavoro per puntellare il reparto difensivo. Al momento, infatti, Giampaolo ha a disposizione appena tre centrali: capitan Romagnoli, Musacchio e Caldara. Per ovviare all’emergenza nelle scorse settimane sono stati vagliati diversi profili: Lovren (accostato anche a Roma e, soprattutto, Lazio), Andersen (approdato poi al Lione) e Upamecano, ma nelle ultime ore hanno preso quota le piste Demiral e Bailly. Il difensore della Juventus è chiuso da Chiellini, Bonucci, Rugani e il neo arrivato De Ligt e potrebbe decidere di cambiare aria, ovviamente in prestito. L’ivoriano del Manchester United non rientra nei piani della società e potrebbe lasciare l’Inghilterra per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Si era anche parlato di German Pezzella della Fiorentina ma Rocco Commisso si è opposto alla cessione, blindando di fatto l’argentino.

SPORTAL.IT | 17-07-2019 17:54