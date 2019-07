Il duo Marotta-Ausilio è al lavoro, in maniera continuativa, per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi che l'allenatore chiede a gran voce. Anche perchè Mauro Icardi continua a rifiutare ogni proposta che gli viene messa sul tavolo. Tuttavia, supportato dalla compagna e agente Wanda Nara, pare deciso a riconquistarsi un posto nel progetto Inter. Con Antonio Conte a guidarlo, Mauro Icardi potrebbe risultare devastante in attacco.

La Fiorentina è al lavoro per allestire una rosa competitiva, così da rincuorare anche Chiesa. Diversi gli obiettivi di mercato, alcuni davvero importanti. In particolare, occhi puntati su Llorente e Rafinha. L'attaccante spagnolo, 34 anni. Attenzione anche a Rafinha, in uscita dal Barcellona.

Bale non avrebbe nessuna intenzione di accettare le faraoniche offerte che gli sono arrivate da club cinesi. Il sogno del gallese sarebbe, secondo Marca, quello di giocarsi le sue carte con la casacca del Real Madrid. Il 30enne Bale sta bene a Madrid e pare pronto a fare di tutto per convincere il tecnico Zidane a considerarlo un giocatore importante della rosa.

Nainggolan, fuori dal progetto nerazzurro. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe provando ad impostare un accordo con il Barcellona per uno scambio di giocatori importante. L'idea sarebbe quella di dare il belga ai blaugrana, in cambio di Vidal.

La trattativa per il passaggio di Milinkovic - Savic dalla Lazio al Manchester United è tutt'altro che semplice. Lotito, non ha nessuna intenzione di fare sconti al club inglese per il suo gioiello. la proposta dei Red Devils sarebbe lontana da quanto richiesto dalla Lazio.

Il futuro di Khedira potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista tedesco, in uscita dal club bianconero. Il club inglese ne avrebbe già parlato, con Paratici. Il 32enne Khedira ha un contratto garantito con i bianconeri fino al giugno del 2021.

Cosa è successo ieri mercoledì 24 luglio 2019

De Rossi, ultimo saluto a Roma. Il Napoli e l'ipotesi Icardi: Ancelotti dice la sua. Zappacosta può partire, Inter alla finestra. Milinkovic-Savic, mossa decisiva del Manchester United. Fiorentina, Dragowski ha due opzioni. Cagliari, le prime parole di Rog. Napoli-Elmas, ora è ufficiale. André Silva, i retroscena dell'affare saltato. Mazzarri svela un retroscena di mercato su Belotti. Fiorentina al lavoro per il centrocampo. Acerbi: "Milinkovic-Savic via? Ci può stare". Nandez, Carli preoccupa i tifosi del Cagliari. Barella pronto ad accettare i fischi. Il Pisa cala il tris. Per Sciaudone biennale a Cosenza. Defrel, c'è un altro ostacolo per il Cagliari. Lo strano caso di André Silva: Milan beffato. Scontro tra Inter e Juve per Icardi, Wanda Nara inquieta: il post. Inter, Perisic piace al Monaco. Juve: Higuain punta i piedi, Dybala verso l'addio. Genoa, Preziosi fa acquisti dal Real Madrid. De Rossi, compleanno in volo.

Virgilio Sport - 25-07-2019 | 09:50