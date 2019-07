Tonali allontana la Fiorentina

Sandro Tonali in un'intervista a Sky ribadisce la sua intenzione di restare a Brescia nella prossima stagione: "Resto qui, ho già deciso", ha detto il giocatore a Sky.

Sul paragone con Pirlo: "Me ne hanno parlato, ho visto nei video che girano ancora oggi. Ho conosciuto Pirlo a Roma nel ritiro dell'Under 21, mi ha detto che mi ha seguito quest'anno e lo apprezzo molto. I paragoni me li lascio alle spalle, all'inizio nei primi 2-3 mesi sentivo un po' di pressione ma ora me li faccio scivolare addosso".

SPORTAL.IT | 25-07-2019 21:49